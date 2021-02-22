هشام الهلباوي يكشف كيف يتم اختيار القرى التي سيتم تطويرها .. فيديو

قال الدكتور هشام الهلباوي المشرف على تطوير القري المصرية بوزارة التنمية المحلية ، سكان الريف المصري يمثلون 53 % من سكان مصر وهذا يمثل 58 مليون نسمة مؤكدا ان نسبة الخدمات التي كانت تقدم اليهم سابقا كانت اقل بكثير من احتياجاتهم .





وأضاف الهلباوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أنشأ فكرة عمل البرنامج القومي لتطوير الريف المصري جمهورية مصر العربية على أن يتم هذا خلال 3 سنوات لافتا أن مصر بها 188 مركز ريفي .





واوضح الهلباوي ، اننا بدأنا في تطوير افقر 51 مركز خلال العام الأول وتم اختيار هذه القرى بناء على معايير معينة ولم يتدخل في اختيارهم أحد . الأولالقرىعلىأحد



