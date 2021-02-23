تجارب الأداء .. سباق مثير بين شيفروليه C8 كورفيت و تيسلا Y| فيديو

نشرت قناة EDMUNDS المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو تنافسي على منصة موقع YOUTUBE، ظهرت خلاله كلا من صاحبة التصميم الانسيابي شيفروليه C8 كورفيت بلونها الأزرق، و النسخة الكهربائية تيسلا Y و التي تأتي بتصميم رياضي يحمل أبعاد الـ SUV.

تضم النسختين العديد من القدرات الفنية و أنظمة الأمان و التحكم، ولكن الغلبة جاءت في صالح شيفروليه C8 كورفيت، وظهر ذلك من خلال مجريات السباق، و كان التوقيت الزمني مقارب للغاية، مما يمنح النسختين الأفضلية في الانطلاق و قدرات التسارع.

تقدم العلامة التجارية لشركة شيفروليه سيارتها C8 كورفيت بمحرك مكون من 8 اسطوانات V8، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة تتراوح بين 490 و 495 حصان، عند 6450 دورة في الدقيقة، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من ثمانية سرعات، كما يمكنها الانطلاق من 0 ألى 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية.





وتحتوي السيارة على عجلات رياضية كبيرة الحجم، وجنوط معدنية عريضة باللون الأسود اللامع، و علبة مكابح حمراء، بالاضافة إلى منظومة التهوية الجانبية والأمامية، و مقدمة انسيابية ساحرة تضم مصابيح حادة تجعل السيارة أكثر عدوانية، و سبويلر خلفي، و منظومة عادم مزدوجة.

بينما يأتي الوحش الكهربائي تيسلا Y بمحركين كهربائيين، و بقوة اجمالية قدرها 456 حصان، و 674 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تألقت السيارة بتصميم كبير الحجم، و جنوط سوداء مروحية تعلوها أقواس نصف دائرية، و مقدمة مدببة، و زجاج خلفي انسيابي، و استعرضت السيارة قدراتها على الانطلاق و التوقف، إلى جانب قدرات المناورة، كما شاركتها في هذا الاستعراض النسخة C8 كورفيت.