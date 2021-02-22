لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور

أهدت شركة أودي لصناعة السيارات الالمانية ، سيارة جديدة لكل لاعب من الفريق الاول لنادى ريال مدريد لكرة القدم، كونها الراعى الرسمى للنادى الاسبانى العريق .

وقدمت اودي عدد من السيارات المتنوعة من طرازاتها وذلك من خلال حدث واحتفالية خاصة اقيمة في مواقف سيارات ملعب ألفريدو دي ستيفانو ، الذى يقع في مدينة ريال مدريد الرياضية .





وقام نجوم فريق ريال مدريد لكرة القدم بالتقاط الصور التذكارية الخاصة بهم مع سيارتهم الجديدة من نوع اودى ، بشكل فردي قبل تجربتها .

وقال الشركة فى بيان لها اثناء تسليم السيارات الجديدة للاعبين كرة القدم :" ان هذا هو الموسم السابع عشر على التوالي الذي شكلت فيه أودي وريال مدريد علاقة ناجحة مبنية على السعي لتحقيق الكمال والقيادة من خلال الابتكار" .

وقال خوسيه ميجيل أباريسيو المدير العام لأودي اسبانيا :" القوة والقيم المشتركة التي تحدد الشراكة الناجحة التي أصبحت مرجعًا عالميًا، حقيقة أن جميع المركبات التي سيقودها لاعبو ريال مدريد هذا الموسم ستكون مجهزة بكفاءة عالية، و تعزز التقنيات التي تركز على تقليل الانبعاثات التزامنا بتقديم حلول تسمح لنا بأن نكون روادًا في مجال التنقل الكهربائي الممتاز ، مما يدل على أنه يمكن تعزيز الاستدامة دون التضحية بجوهر أودي " .

وكان علي رأس نجوم ريال مدريد الذين تسلموا سياراتهم من شركة اودى سيرجيو راموس قائد الفريق وكريم بنزيما وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ورافاييل فاران .