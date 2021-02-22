لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور

أهدت شركة أودي لصناعة السيارات الالمانية ، سيارة جديدة لكل لاعب من الفريق الاول لنادى ريال مدريد لكرة القدم، كونها الراعى الرسمى للنادى الاسبانى العريق .
وقدمت اودي عدد من
السيارات المتنوعة من طرازاتها وذلك من خلال حدث واحتفالية خاصة اقيمة في مواقف سيارات
ملعب ألفريدو دي ستيفانو ، الذى يقع في مدينة ريال مدريد الرياضية .
وقام نجوم فريق ريال مدريد لكرة القدم
بالتقاط الصور التذكارية الخاصة بهم مع سيارتهم الجديدة من نوع اودى ، بشكل فردي قبل تجربتها .
وقال الشركة فى بيان لها اثناء تسليم السيارات
الجديدة للاعبين كرة القدم :" ان هذا هو الموسم السابع عشر على التوالي الذي شكلت
فيه أودي وريال مدريد علاقة ناجحة مبنية على السعي لتحقيق الكمال والقيادة من خلال
الابتكار" .
وقال خوسيه ميجيل
أباريسيو المدير العام لأودي اسبانيا :" القوة والقيم المشتركة التي تحدد الشراكة الناجحة
التي أصبحت مرجعًا عالميًا، حقيقة أن جميع المركبات التي سيقودها لاعبو ريال مدريد
هذا الموسم ستكون مجهزة بكفاءة عالية، و تعزز التقنيات التي تركز على تقليل الانبعاثات
التزامنا بتقديم حلول تسمح لنا بأن نكون روادًا في مجال التنقل الكهربائي الممتاز ،
مما يدل على أنه يمكن تعزيز الاستدامة دون التضحية بجوهر أودي " .
وكان علي رأس نجوم ريال مدريد الذين تسلموا سياراتهم من شركة اودى سيرجيو راموس قائد الفريق وكريم بنزيما وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ورافاييل فاران .