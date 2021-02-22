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سيارات

لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:13 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أهدت شركة أودي لصناعة السيارات الالمانية ، سيارة جديدة لكل لاعب من الفريق الاول لنادى ريال مدريد لكرة القدم، كونها الراعى الرسمى للنادى الاسبانى العريق .

وقدمت اودي عدد من السيارات المتنوعة من طرازاتها وذلك من خلال حدث واحتفالية خاصة اقيمة في مواقف سيارات ملعب ألفريدو دي ستيفانو ، الذى يقع في مدينة ريال مدريد الرياضية .


وقام نجوم فريق ريال مدريد لكرة القدم بالتقاط الصور التذكارية الخاصة بهم مع سيارتهم الجديدة من نوع اودى ، بشكل فردي قبل تجربتها .

 وقال الشركة فى بيان لها اثناء تسليم السيارات الجديدة للاعبين كرة القدم :" ان هذا هو الموسم السابع عشر على التوالي الذي شكلت فيه أودي وريال مدريد علاقة ناجحة مبنية على السعي لتحقيق الكمال والقيادة من خلال الابتكار" .

وقال خوسيه ميجيل أباريسيو المدير العام لأودي اسبانيا :"  القوة والقيم المشتركة التي تحدد الشراكة الناجحة التي أصبحت مرجعًا عالميًا، حقيقة أن جميع المركبات التي سيقودها لاعبو ريال مدريد هذا الموسم ستكون مجهزة بكفاءة عالية، و تعزز التقنيات التي تركز على تقليل الانبعاثات التزامنا بتقديم حلول تسمح لنا بأن نكون روادًا في مجال التنقل الكهربائي الممتاز ، مما يدل على أنه يمكن تعزيز الاستدامة دون التضحية بجوهر أودي " .

وكان علي رأس نجوم ريال مدريد الذين تسلموا سياراتهم من شركة اودى سيرجيو راموس قائد الفريق وكريم بنزيما وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش ورافاييل فاران .

لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
لاعبو ريال مدريد يحصلون على سيارات أودي الجديدة .. صور
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