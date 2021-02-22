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رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف آليات عمل قانون العقارات الجديد ..فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:05 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري ، جميع اجهزة الدولة بكافة مؤسساتها وجدت ان هناك مشكلة هائلة وهي أن هناك 70% من العقارات خارج النطاق الرسمي للدولة وهذا يترتب عليه ضرر للمواطنين وللدولة .

وأضاف جمال ياقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، الشعب المصري اكتفى بعقود البيع العرفية وأحكام صحة التوقيع  وهذا يتسبب في العديد من المشاكل وبالتالي قمنا بتعديل القانون .

واوضح جمال ياقوت ، المادة 35 مكرر تنص على أن الحلقات العرفية التي يستعصي علي الشهر العقاري نقل ملكيتها يتم نقل ملكيتها عن طريق  الأحكام والمادة قامت بنقل اختصاص بحث الملكية من جانب الأعضاء القانونيين في الشهر العقاري اللي القضاة .

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