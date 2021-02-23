ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

صنعها فى المطبخ..تعرف على حكاية مخترع الهاند فري

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:56 ص
سماعات الاذن قديما
سماعات الاذن قديما
Advertisements
إسلام خالد
أصبح وجودها ضرورة، ونطمئن- قبل أن نغادر المنزل- أنها معنا، ترافقنا أثناء الطريق، وفى حالة فقدانها أو تلفها؛ نحرص على إصلاحها أو شراء غيرها بشكل سريع، إنها "سماعات الأذن" التى أصبحت جزءا من حياتنا اليومية.

وندين جميعا بالفضل إلى مطور سماعات الأذن ومصمها العالم"ناثانيل بالدوين" فهو المخترع الذى جعل سماعات الرأس فى شكلها الذى نعرفه الان وله الفضل الأول فى انتشارها بهذا الشكل حول العالم.

ولد ناثانييل بالدوين فى 1 ديسمبر 1878 فى فيلمور ، مقاطعة ميلارد، فى بدايته درس بالدوين في جامعة ستانفورد، وحصل على شهادة فى الهندسة الكهربائية، ثم أصبح مدرس للفيزياء فى الجامعة. 


وعمل ناثانييل بالدوين فى محطات كهرومائية، يجرب تضخيم الصوت باستخدام الهواء المضغوط، يحاول الوصول إلى شكل سماعة وذلك لان فى ذلك الوقت بدأ الناس فى الشكوي من الاصوات الصادرة من دار الأوبرا، ومن هنا جاءت الفكرة إلى بالدوين للعمل على اختراع سماعة صغيرة والبعد عن المايكروفونات الكبيرة والضوضاء الناتجة منه .

واستطاع ناثانييل بالدوين فى عام 1910م تصنيع اول سماعة الأذن في شكل السماعة الحديثة المعروفة الآن وذلك فى مطبخ منزله، ومن ثم باعها الى البحرية الامريكية.

جديد بالذكر  أنه في عام 1880، تم استخدام سماعات الأذن لأول مرة من قبل عمال الهاتف. وكان يبلغ وزنها 10 باوندات(نحو 4.5 كيلو جرام)، ولكن الشكل الحديث كان من ابتكار بالدوين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث عند استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة؟

بتسمع أصوات مش موجودة.. اكتشف أسباب وعلاج طنين الأذن

تجنب المواد الكيماوية.. علاج تورم الأذن من الداخل بالقطرة والأعشاب

تزوج 3 مرات.. حكاية مخترع أول مكيف للهواء

قبل 171 عاما.. حكاية أول مخترع سيارة كهربائية فى التاريخ .. صور

سيرف وخان.. حكاية غزو الإنترنت العالم كله

ترشيحاتنا

حادث مفجع.. تحطم طائرة محترقة على رأس المارة في أحد شوارع هولندا

قبل ساعات من فرحه.. عريس يفاجأ بمرض صادم ينهي حفل زفافه

عماد متعب يدرس الترشح في انتخابات الأهلي وغالي ينصحه بقائمة الخطيب.. تفاصيل

بعد حكم حبس مدير أعمالها.. هاشتاج # مبروك_هيفاء يتصدر تويتر

"إيجاس" تبرم اتفاقا لتطوير حقل غاز غزة.. تفاصيل

مركب الموت بالإسكندرية.. انتشال 8 غرقى وتجهيز 4 مستشفيات ميدانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يخطف الأنظار فى إعلانه الجديد.. تعرف على سعر السيارة التى ظهر بها |صور

أسعار شيفروليه ماليبو 2021 الجديدة في مصر

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها