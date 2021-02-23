صنعها فى المطبخ..تعرف على حكاية مخترع الهاند فري

أصبح وجودها ضرورة، ونطمئن- قبل أن نغادر المنزل- أنها معنا، ترافقنا أثناء الطريق ، وفى حالة فقدانها أو تلفها؛ نحرص على إصلاحها أو شراء غيرها بشكل سريع ، إنها "سماعات الأذن" التى أصبحت جزءا من حياتنا اليومية.





وندين جميعا بالفضل إلى مطور سماعات الأذن ومصمها العالم"ناثانيل بالدوين" فهو المخترع الذى جعل سماعات الرأس فى شكلها الذى نعرفه الان وله الفضل الأول فى انتشارها بهذا الشكل حول العالم.





ولد ناثانييل بالدوين فى 1 ديسمبر 1878 فى فيلمور ، مقاطعة ميلارد، فى بدايته درس بالدوين في جامعة ستانفورد، وحصل على شهادة فى الهندسة الكهربائية، ثم أصبح مدرس للفيزياء فى الجامعة.









وعمل ناثانييل بالدوين فى محطات كهرومائية، يجرب تضخيم الصوت باستخدام الهواء المضغوط، يحاول الوصول إلى شكل سماعة وذلك لان فى ذلك الوقت بدأ الناس فى الشكوي من الاصوات الصادرة من دار الأوبرا، ومن هنا جاءت الفكرة إلى بالدوين للعمل على اختراع سماعة صغيرة والبعد عن المايكروفونات الكبيرة والضوضاء الناتجة منه .





واستطاع ناثانييل بالدوين فى عام 1910م تصنيع اول سماعة الأذن في شكل السماعة الحديثة المعروفة الآن وذلك فى مطبخ منزله، ومن ثم باعها الى البحرية الامريكية.



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