طلال أبو غزالة: أمريكا لن تسمح بوجود الإنترنت الصيني

قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم في الإنترنت على مستوى العالم، ولن تسمح أبدا بوجود إنترنت بديل يتحكم فيه أحد غيرها مثل الصين.





وأكد أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، لن ينتهي الإرهاب في العالم إذا لم يتم حوكمة الإنترنت؛ ويجب وضع مراقبة على الإنترنت لمواجهة الإرهاب.



