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توك شو

طلال أبو غزالة: أمريكا لن تسمح بوجود الإنترنت الصيني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:21 م
طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طلال أبو غزالة  المفكر الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تتحكم في الإنترنت على مستوى العالم، ولن تسمح أبدا بوجود إنترنت بديل يتحكم فيه أحد غيرها مثل الصين. 

وأكد أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،  لن ينتهي الإرهاب في العالم إذا لم يتم حوكمة الإنترنت؛ ويجب وضع مراقبة على الإنترنت لمواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أنه زار أحد المواقع بأمريكا حيث اكتشف أن كل بيانات الإنترنت موجودة على سيرفرات في هذا المكان.
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