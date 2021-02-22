تنزانيا مشهورة بالسحر .. السفير المصري يكشف حقيقة إقامة شعوذة للاعبي الأهلي قبل مباراة سيمبا

كشف محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، عن حقيقة وجود سحر وشعوذة يقوم بها أحد المشعوذين في تنزانيا لمنع النادي الأهلي الفوز على فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقرر إقامتها غدًا، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصرًا.

وقال "جابر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس 2"، إن تنزانيا تشتهر بالسحر والدول الأفريقية جميعها أيضًا، ولكن لم نشاهد هذه الأمور منذ حضورنا إلى هذه المدينة التي يشتهر أهلها بطيبة القلب.





وأضاف سفير مصر في تنزانيا، أن مباراة الأهلي وتنزانيا مميزة ولا يوجد ما يدعو لتلك الشائعات الاستقبال لبعثة النادي الأهلي كان مميزًا، وهذا ما كنا نرغب فيه وجميع المتواجدين يكنون كل الحب للأهلي وجماهيره.





وأكد أن سيمبا التنزاني يملك جمهورًا كبيرًا وهذه تعد دفعة له للفوز فلا يوجد ما يدعو للسحر أو الشعوذة، وكل هذه الأمور شائعات غير جيدة ومثيرها يرغب في صناعة الفتنة.



