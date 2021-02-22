حقيقة وفاة مريض السمنة المفرطة بالمحلة بـ كورونا ..فيديو

قال الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بكلية قصر العيني، تعليقا على وفاة محمود سمير مريض السمنة المفرطة بالمحلة، إن المتوفى كان يعاني من ضيق في النفس قبل وفاته.





وأضاف خالد جودت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "بالأمس تواصلت معي زوجته، وقالت لي إنه يشتكي من ضيق التنفس، وهذا الأمر ليس مضاعفات، ولا علاقة له بالسمنة".





وتابع خالد جودت "في الأغلب قد يكون اشتباه كورونا أو التهاب رئوي خاصة أن الطقس كان باردا جدا خلال الأيام الماضية".





وأوضح أستاذ جراحات السمنة المفرطة، أن زوجة المريض محمود سمير تواصلت معه وطلب منها الذهاب إلى أقرب مستشفى، وبالفعل ذهبت به إلى المستشفى ولكن توفي".





ولفظ الشاب محمود سمير العشري مصاب ومريض السمنة المفرطة أنفاسه الأخيرة إثر تدهور صحته، حيث أجرى فحوصات بمستشفى قصر العيني، ولكن تدهورت حالته خلال الـ14 يوما الماضية، وتوفي في منزله.





وكانت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت منتصف شهر أغسطس 2020 استغاثة "محمود" لعلاجه.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج المواطن الشاب صاحب مرض السمنة المفرطة، بنقله بسيارة إسعاف برئاسة الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية، سعيا في علاجه بمستشفى دار الشفاء بالقاهرة .



