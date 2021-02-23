سفير مصر في تنزانيا يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

كشف محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا، خبرأ مقلقا حول مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة ، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال جابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن هيئة الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، وهذا سيشكل صعوبة بالغة في التعود على أرضية الملعب بالنسبة للاعبي الأهلي.





وأضاف سفير مصر في تنزانيا، أن الأجواء في تنزانيا حال سقوط أمطار؛ تصبح بشكل أوروبي ولكن لا أعلم طبيعة الملاعب وخصوصًا في المباريات الهامة التي يخوضها أحد أندية بلدي.





وأشار جابر الى أن، الأهلي فريق كبير ولن تمنعه الأمطار من الفوز وتحقيق نتيجة تسعد الجماهير بالكامل.