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"إيجاس" تبرم اتفاقا لتطوير حقل غاز غزة.. تفاصيل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:32 ص
حقل غاز
حقل غاز
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ندى عبد العزيز
أكد أسامة كمال وزير البترول الاسبق، أن مصر لديها بنية اساسية جيدة فى مجال البترول والغاز الطبيعي تجعلها تربط جميع الحقول المنتجة فى مصر بالشبكة الرئيسية للإنتاج ، مضيفًا  ان هذا الامر يعطى الافضلية دائمًا لمصر عن اى دولة اخرى بأن تكون المحور الإقليمي للطاقة فى المنطقة.

واوضح وزير البترول الاسبق خلال مداخلة عبر "سكايب " بقناة "سكاي نيوز" ان توقيع الشركة المصرية للغاز "إيجاس" مذكرة تفاهم مع الجانب الفلسطيني لتطوير حقل غاز عزة والبنية التحتية اللازمة ،يأتي فى إطار خطة مصر للتنمية الشاملة  والسلام فى المنطقة .

ولفت إلى ان التعاون المصرى الفلسطينى لتطوير حقل غاز غزة سيوفر احتياجات الفلسطنين من الغاز الطبيعي مع وجود امكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

واشار  "كمال"  إلى ان مصر دائما تسبق فى حل المشكلات الإقليمية المتواجدة بين الفلسطنين والإسرائيلين للوصول إلى حل سلمي والابتعاد عن الحرب والعنف.
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