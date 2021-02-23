مصر تتسلم 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، الصادرة اليوم، الثلاثاء .





موقع صدى البلد:





السيسى يبحث مع الرئيس الصينى أزمة كوورنا ومبادرة الحزام والطريق





السيسى يوجه بالنهوض بمنظومة القطن المصرى واستكمال استصلاح أراضى توشكى





بوابة الأهرام

الحكومة: الانتهاء من تحديد الاحتياجات التنموية فى الـ51 مركزًا ضمن " حياة كريمة"





الشروق

وزير العدل: التسجيل فى الشهر العقارى هو الإجراء القانونى الوحيد لنقل الملكية





بوابة أخبار اليوم

الافتاء: التبرع لصندوق تطوير القرى بابًا من أبواب الزكاة





اليوم السابع

مصر تتسلم 300 ألف جرعة من اللقاح الصينى المضاد لفيروس كورونا





موقع سكاى نيوز

واشنطن تحذر بأنها ستحمل ايران مسؤولية الهجمات فى العراق



