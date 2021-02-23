صحيفة نيوزيلند هيرال: بايدن يواجه أول هزيمة سياسية له بعد توليه منصبه

يواجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس والأربعين جو بايدن أول هزيمة سياسية له منذ توليه منصبه في ال٢٠ من يناير الماضي وفق ما ذكرت صحيفة نيوزيلند هيرالد.





قالت الصحيفة إن الهزيمة التي يواجهها بايدن تتمثل في رفض مقترح تعيين بعض الوزراء في حكومته واحتمالية رفضهم من قبل الكونجرس الأمريكي متمثلا في غرفته الأخرى مجلس الشيوخ.





ووفقا للنظام السياسي الأمريكي يختار الرئيس مرشحه لشغل مناصب وزارية ، ثم يصوت مجلس الشيوخ على ما إذا كان سيوافق عليهم أم لا.





وكل ما يحتاجه بايدن هو أن يوافق أعضاء الشيوخ وأن ترجح كفتهم نائبة الرئيس كامالا هاريس بوصفها رئيسة الشيوخ وصوتها يعد عاملا مرجحا، لكن الأمور قد لا تسير بمثل ما يريد بايدن، وذلك وسط تأرجح الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ الحالي ، المنقسم بنسبة 50/50.



رشح بايدن نيرا تاندين ، الناشطة في الحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة ، لتعمل كرئيسة للإدارة والميزانية، حيث تشغل تاندين حاليًا منصب رئيس مركز التقدم الأمريكي ، وهي مؤسسة فكرية يسارية.

لديها أيضًا تاريخ في الإدلاء بتصريحات حزبية ، خاصة عبر الإنترنت ، ضد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تسعى للحصول على أصواتهم الآن.



