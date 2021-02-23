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أخبار العالم

صحيفة نيوزيلند هيرال: بايدن يواجه أول هزيمة سياسية له بعد توليه منصبه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:17 ص
نيرا تاندين
نيرا تاندين
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محمد علي
يواجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس والأربعين جو بايدن أول هزيمة سياسية له منذ توليه منصبه في ال٢٠ من يناير الماضي وفق ما ذكرت صحيفة نيوزيلند هيرالد.

قالت الصحيفة إن الهزيمة التي يواجهها بايدن تتمثل في رفض مقترح تعيين بعض الوزراء في حكومته واحتمالية رفضهم من قبل الكونجرس الأمريكي متمثلا في غرفته الأخرى مجلس الشيوخ.

ووفقا للنظام السياسي الأمريكي يختار الرئيس مرشحه لشغل مناصب وزارية ، ثم يصوت مجلس الشيوخ على ما إذا كان سيوافق عليهم أم لا.

وكل ما يحتاجه بايدن هو أن يوافق أعضاء الشيوخ وأن ترجح كفتهم نائبة الرئيس كامالا  هاريس بوصفها رئيسة الشيوخ وصوتها يعد عاملا مرجحا،  لكن الأمور قد لا تسير بمثل ما يريد بايدن، وذلك وسط تأرجح  الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ الحالي ، المنقسم بنسبة 50/50.

رشح بايدن نيرا تاندين ، الناشطة في الحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة ، لتعمل كرئيسة للإدارة والميزانية، حيث  تشغل تاندين حاليًا منصب رئيس مركز التقدم الأمريكي ، وهي مؤسسة فكرية يسارية.

لديها أيضًا تاريخ في الإدلاء بتصريحات حزبية ، خاصة عبر الإنترنت ، ضد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تسعى للحصول على أصواتهم الآن.

على سبيل المثال ، أشارت تاندين في السابق إلى الجمهورية المعتدلة سوزان كولينز بأنها "الأسوأ" ، واتهمت زعيم مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالتساهل مع روسيا ، واصفة إياه بـ "موسكو ميتش".

كما انتقدت بيرني ساندرز ، وهو مستقل تقنيًا لكنه يتواجد في أكثر الاجتماعات الحزبية مع الديمقراطيين.

وأشار ساندرز خلال إحدى جلسات الاستماع التي عقدتها تاندين أمام مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر: "لم تكن هجماتك ضد الجمهوريين فقط".

أخبرت تاندين، ساندرز بأنها شعرت "بالسوء" حيال تصريحاتها السابقة وستتخذ نهجًا "مختلفًا جذريًا" إذا تمت الموافقة عليها ضمن مجلس وزراء بايدن.

لكن يبدو أن تاندين لا تستطيع الهروب من كلماتها القديمة.

أوضح بعض أعضاء مجلس الشيوخ منذ لحظة ترشيح تاندين أنهم لن يدعموها.

قال الجمهوري كيفن كرامر : "إنها ليست مجرد أيديولوجية ليبرالية. إنها ناشطة حزبية تلاحق أعضاء مجلس الشيوخ من حزب الأغلبية. ويبدو أنها اختارت طريقًا لا يؤدي إلى الموافقة عليها بمجلس الشيوخ".

وقال زميله جون كورنين: "أعتقد ، في ضوء تعليقاتها العدائية والمهينة حول العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ، وخاصة من جانبنا ، أن هذا يخلق بالتأكيد مسارًا إشكاليًا".

ثم أعلن الديمقراطي جو مانشين يوم الجمعة أنه سيصوت ضد تاندين.

قال مانشين "لقد راجعت بعناية تصريحات نيرا تاندين العامة وتغريداتها الموجهة شخصيًا إلى زملائي  ، من السناتور ساندرز إلى السناتور ماكونيل وآخرين".

أضاف "أعتقد أن تصريحاتها الحزبية العلنية سيكون لها تأثير سام وضار على علاقة العمل المهمة بين أعضاء الكونجرس والمدير التالي لمكتب الإدارة والميزانية، لهذا السبب ، لا يمكنني دعم ترشيحها".

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