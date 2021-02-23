لابد من تحسينه.. تعرف على وقفية الخط العربي وما تتيحه من شروح مجانية

قال محمد وهدان، مؤسس مبادرة "وقفية الخط العربي"، أن بداية المبادرة كانت بالتزامن مع جائحة كورونا، وما واجهته الدول في استمرارية التعليم والتعلم ايضا على كافة المستويات، وخاصة في مدارس تعليم الخطوط وهي مدارس حكومية نظامية تابعة لوزارة التربية والتعليم، او حتى على مستوى الكيانات الخاصة المتعلقة بالخط.





وتابع محمد ، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه من خلال مدرسة القلم تم اطلاق مشروع باسم مبادرة "وقفية الخط العربي"، بحيث من خلالها يتم اتاحة شروح تعليمية تفصيلية مرتبة ومصنفة لابرز واهم الخطوط في الدولة والمستخدمة على نطاق واسع، بالاضافة اليها ترجمة مصاحبة باللغة الانجليزية لاتاحة لغير العرب فرصة الاطلاع على هذا المحتوى والاستفادة منه، لكن ايضا تم اتاحة شروح للادوات الخطية وخاماتها وشروحات لكيفية توظيف الخط العربي على الخامات المختلفة.





واوضح ان ذلك يتم من خلال مجموعة من الفنانين والخطاطين بالتعاون مع مدرسة القلم، ومن لديهم إجازة في الخط العربي، لافتة إلى أ ن أنواع الخط العربي مختلفة ومتنوعة وتطورت بمرور الوقت، وأخذت أشكال وانماط مختلفة، مشيرا إلى أن المتداول حاليا او الاكثر انتشارا هم 7 خطوط ما بين الرقعة والنسخ والفارسي والسدس والكوفي وغيرها من الخطوط.





واردف ان الموسم الاول من المبادرة تم شرح شروح تفصيلية لـ8 انواع من الخطوط، وهي الخطوط اللينة في المرحلة الاولى، كاشفا ان الموسم الثاني من المبادرة يشمل شروح الخطوط الجافة ومنها الكوفي والفاطمي وغيرهم، الي جانب تحسين الخط في الخط العادي، معقبا: "هذا طلب لكل الناس"، مؤكدا ان هذه الشروح مجانية.



