مي نور الشريف تستمتع بأجواء الشتاء على طريقتها الخاصة

شاركت الفنانة مي نور الشريف ابنة الفنان الراحل نور الشريف جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها .





وظهرت مي نور الشريف علي البحر، وعلقت على الصورة قائلة " دايما الشتا بيكون أحلي عند البحر .. Best fresh breeze "





يذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيبت منذ حوالي 3 أعوام عن الساحة الفنية، بعد عرض مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان.





مسلسل اللهم اني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد





من ناحية أخرى استقبلت الفنانة بوسى عام 2021 فى وقت سابق بالظهور بجانب رفيق عمرها الفنان الراحل نور الشريف، حيث نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة تجمعها ببوسى شلبى، وفى الخلفية، بورتريه للنجم الكبير الراحل نور الشريف.





كما حرصت بوسى، وبوسى شلبى على اتباع القواعد الاحترازية من فيروس كورونا خلال الصورة بارتدائهما "الفيس شيلد"، وعلقت بوسى شلبى على الصورة قائلة: "أجمل حاجة إن الواحد يدخل سنة جديدة مع الغاليين جارتي حبيبتى ونور الحاضر الغائب".