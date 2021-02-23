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محافظات

28 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
سجلت موانئ بورسعيد اليوم 23 فبراير دخول وخروج  28 سفينة خلال عمليات التداول.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن  ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات. 

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كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة. 

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.
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