28 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

سجلت موانئ بورسعيد اليوم 23 فبراير دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التداول.







وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.





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كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.



