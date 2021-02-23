الشباب المصري ببورسعيد يجري أعمال صيانة دار المسنين

أجرى مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، اليوم الأثنين، أعمال صيانة بدار مسنين مدينة بورفؤاد، وذلك في إطار تفعيل دور المجلس في المشاركة المجتمعية.





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وأشار محمد كشمير، عضو المكتب التنفيذي المجلس، إلى أنه أجريت أعمال صيانة شاملة لكهرباء الدار، وتركيب أدوات كهربائية جديدة، وذلك من منطلق إيمان المجلس بأهمية المشاركة في تنمية وخدمة المجتمع، لافتا إلى أن ذلك جاء عقب مناقشة احتياجات الدار مع القائمين عليه، خاصة ما يتعلق بأعمال الصيانة واحتياجات النزلاء.





وأكدت ميادة عاشور، عضو المكتب التنفيذي، على أنه جرى فتح خطوط اتصال دائمة مع مسئولي الدار لتلبية كافة احتياجات النزلاء تقديرًا لعطائهم على مر السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المشاركة المجتمعية للمجلس في شتى المجالات.





ومن جانبه، وجه طارق الجيار، رئيس مجلس إدارة الدار، الشكر لأعضاء مجلس الشباب المصري ببورسعيد على ما جرى تنفيذه من أعمال، مشددًا على أهمية دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع.