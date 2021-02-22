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محافظات

وزيرة التضامن: مؤسسة مشكاة نور نموذج رائع فى تعديل السلوك المجتمعى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:13 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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كتب محمد الغزاوى
افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين مشروعات مؤسسة "مشكاة نور" في محافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى الجمّال رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

بدأت الجولة من منطقة الأمل في بورفؤاد لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة 11 عمارة سكنية  ضمن أعمال الاعمار التي نفذتها المؤسسة في بورسعيد  بإجمالي مستفيدين 1796 وحدة سكنية بالتعاون مع محافظة بورسعيد شملت رفع كفاءة 48 عمارة سكنية تضم 1152 وحدة سكنية بمنطقة السيدة نفيسة،  ورفع كفاءة 16 عمارة بإجمالي  384 وحدة سكنية في منطقة اللبانة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج "تكية مشكاة" في منطقة الأمل الخاصة بالمؤسسة والتي تستهدف توفير الإطعام اليومي في محافظات مصر للأسر رقيقة الحال والأولى بالرعاية ضمن برامج المؤسسة الخيرية.

وتفقدت الوزيرة مشروع كشك أخلاق بحديقة المنتزه بمنطقة طرح البحر، والتقت مجموعة من الأطفال من خريجى مدرسة أخلاق ومدرسة الموسيقي من منطقة اللبانة في بورسعيد.

وقالت الوزيرة خلال جولتها أن ماتقدمه مؤسسة مشكاة نور نموذج رائع خاصة لما يقوم به من تعديل السلوك في المجتمع.

وأضافت "السلوك السيئ ينخر في عظام مايتم إنجازه وماتحققه مؤسسة مشكاة نور ليس تغيير في المباني فقط ولكن تحسين جودة الحياة والمؤسسة نجحت في تجميل واجهة بورسعيد والتي تشمل القمة والقاعدة والعمل من أجل الفئات الأقل حظا من التمكين الاقتصادي والإجتماعي".

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مؤسسة مشكاة نور دخلت الي مناطق من أكثر المناطق احتياجا في المحافظة ونجحت في تحقيق طفرة كبيرة في سلوك المواطنين.

وأضاف: "بورسعيد أول المحافظات التى أعلنت خلوها من العشوائيات ونتيجة لانتقال قاطنى العشوائيات لمناطق سكنية جديدة قمنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور الخيرية للعمل على تغيبر سلوكيات المواطنين والارتقاء بها وتنميط سلوكيات المواطنين للقضاء على السلوك العشوائى".
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وقالت الدكتورة نور الهدى الجمّال رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن مشروع كشك أخلاق هو المشروع الأول في العالم والذي يربط المساعدات الإنسانية بتعديل السلوك ونجح في تعديل سلوك آلاف المواطنين في المناطق العشوائية مشيرة إلي أن المشروع بدأ في محافظة بورسعيد باعتبارها المحافظة النموذج وجاري تطبيقه في عدة محافظات أخرى برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت الجمّال أنه تم إطلاق جميع برامج "كشك أخلاق" في بورسعيد كشطارة مصر لتدريب الشباب والفتيات علي الحرف اليدوية كالخياطة والتطريز والفاشون والكروشيه وأعمال الخرز وتوفير دورات تدريبية للطلاب في مجالات الحاسب الالي والمحاسبة والسياحة والفنادق والرسم ومساعدة الخريجين في التسويق لمنتجاتهم عبر موقع وتطبيق شطارة ستورز.

وأكدت الدكتورة نور الهدى الجمّال أن المؤسسة تعمل في عدة محافظات هي القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والفيوم ودمياط ونجحت في الوصول إلي مئات الآلاف من المستفيدين علي مدار عام 2020.

وزيرة التضامن: مؤسسة مشكاة نور نموذج رائع فى تعديل السلوك المجتمعى
وزيرة التضامن: مؤسسة مشكاة نور نموذج رائع فى تعديل السلوك المجتمعى
وزيرة التضامن: مؤسسة مشكاة نور نموذج رائع فى تعديل السلوك المجتمعى
وزيرة التضامن: مؤسسة مشكاة نور نموذج رائع فى تعديل السلوك المجتمعى
وزيرة التضامن: مؤسسة مشكاة نور نموذج رائع فى تعديل السلوك المجتمعى
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