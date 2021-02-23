الصحة: الصين قدمت 300 ألف لقاح سينوفارم هدية للدولة المصرية.. فيديو

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إنه يوجد شحنة تتكون من 300 ألف للقاح سينوفارم، كنوع من تقديم الهدايا من الصين إلى الدولة المصرية، حيث أنها تكون هدية قيمة جدا وخاصة في توقيت حرج جدا، التى تواجه الدول العظمى فى ذلك الوقت تحديات إتاحة لقاح فيروس كورونا اللعين لأولادها.





وأضافت"وزيرة الصحة"، خلال مؤتمر صحفي بينها وبين السفير الصيني بالقاهرة، أن قامت دولة الصين الصديقة بإرسال هذه الدفعة من الشحنات في ظل هذه التحديات العصيبة التى تواجهها الدول، مكملا أن مصر تقدر هذا الموقف العظيمة من الصين، كما أن هذا الموقف يعكس ا لعلاقة بين مصر والصين علاقة قوية بدأت منذ بدء جائحة كورونا.





وأشارت، إلى أن حدث مكالمة هاتفية بالأمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والسفير الصيني ليتشيانج تعكس بالفعل هذه الصداقة، كما أنها وجهت الشكر لدولة الصين الصديقة بسبب إرسال تلك الشحنة من اللقاحات، مضيفا أن الدولة المصرية أظهرت تضامنها تجاه الشعب الصيني في قمة الجائحة، ومن ثم تتالت الشحنات ومساعدات مستلزمات الوقاية بين البلدين.



