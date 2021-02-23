مصر للطيران تسير اليوم 47 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 47 رحلة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3144 راكبا إلى عدة وجهات دولية مختلفة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 47 رحله جويه بمعدل 31 رحله دوليه إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، اثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، اديس ابابا، الشارقة، اربيل، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3144 راكب.



