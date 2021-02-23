وزيرة التضامن: الأسعار بمعارض ديارنا في متناول الجميع.. تنمية الأسرة والمجتمعات المحلية محور عملنا .. والتمكين الاقتصادي للمواطن المصري شعارنا فى الفترة المقبلة





قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إنه يتم دمج ذوى الإعاقة في المجتمع، وذلك بأنهم يقوموا بتعليم الإنتاج والصناعة مع أسرهم، كما أن هذا المعرض يضم عارضين من سوريا ومناطق من الصومال وغيرها من الأماكن الأخرى، فهذا دليل على فتح أبواب مصر لجميع والاشقاء العرب، وليس لباب رزقهم في المعرض فقط.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها لها من داخل معرض ديارنا المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم منتجات هذا المعرض تكون من خامات صديقة للبيئة، حيث أنها تتوفر و تلائم مع المناطق الريفية وأهالي الريف، حيث أن يستطيع أهل الريف صناعة تلك المنتجات داخل منازلهم بسهولة.





وأشارت إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التضامن الاجتماعي هو تنمية الأسرة والمجتمعات المحلية، مضيفا أن الطفولة المبكرة والاحتياج الشديد للتوسع في الحضانات تشغل بال المجتمع المصري طوال الوقت، مؤكدة انه منذ اعلن الرئ يس السيسي ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ان يتم الاستثمار في البشر من هذا السن الصغير، وتقوم الوزارة بالعمل مع التعاون مع الوزارات الأخرى في تنمية الاسرة وتنظيمها لتكون اكثر ترشيدا وأقل في عدد الاطفال.





وأوضحت "نيفين القباج"، أن "نعمل على رصد الخسائر المادية والبشرية، وتعويض الأسر بشكل فورى مهما كانت الخسارة، وحماية الفئات الضعيفة، وتوفير مكان الإقامة المناسب للمتضررين، ودور الوزارة مستمر من قبل الأزمة من خلال التدريب والتأهيل، وكذلك خلال الأزمة، ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم والصحة النفسية لتقديم التأهيل النفسى، ودورنا الأساسى فى الرصد والحماية من الأزمات".















































