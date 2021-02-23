مصرع سائق توك توك بالدقهلية في حادث تصادم

لقى سائق توك توك بالدقهلية مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بسيارة.







ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على طريق (المنصورة / دكرنس) أمام قرية "شها" دائرة مركز المنصورة.





بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم "د ب ج ٩٢٤٧ ربع نقل" قيادة "أحمد. خ. ا"، ٣٦ عاما، تاجر أسماك، مقيم بحر البقر- الشرقية باتجاه دكرنس، وتوك توك بدون لوحات مدنية قيادة "م. أ. ص"، ٢٣ عاما، عامل، مقيم بقرية "شها" دائرة المركز ، وتبين أن التوك توك كان بالاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة بالمواجهة.





نتج عن ذلك وفاة قائد التوك توك، وبسؤال نجل عم المتوفى اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.







بسؤال قائد السيارة أيد ذات المضمون، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.







تحرر عن المحضر رقم ٤٢٠٧/ ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

