نشرة الفن.. قبلة وجرأة وحلق.. 4 ملاحظات على إعلان عمرو دياب الجديد.. وعلا رشدي تتصدر جوجل

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





تصدرت الفنانة علا رشدي مؤشرات البحث بـ جوجل بعد حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.





طرح النجم عمرو دياب إعلان عطره الجديد أمس، الاثنين، على أنغام أغنية "وانا معاك"، والتي قام بتصويرها في دبي بعدسة المخرج طارق العريان.





تصدرت الحلقة الجديدة من مسلسل "ابنة السفير" التركي، منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد القبلة الذي جمع بين بطلي العمل انجين اكيورك وتوبا بويوكوستون.



