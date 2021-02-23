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أخبار العالم

أخبرنا واشنطن أولًا.. كوريا الجنوبية تفرج عن أصول إيرانية مجمدة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت الحكومة في كوريا الجنوبية عن أنها قامت بخطوة مهمة نحو إيران، ستتيح للنظام في طهران الوصول للأموال، في إشارة من أمريكا عبر الوسيط الكوري الجنوبي، بتخفيف الضغوط من عليه، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية.

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لديها، مشيرة إلى إن هذه الخطوة اتخذت بعد التشاور مع واشنطن.

لكن لفتت  كوريا الجنوبية، بأن الإفراج عن الأموال المجمدة لن يتم استخدامها كما يريد النظام الإيراني، بل بالتشاور معها إضافة إلى واشنطن.

أضافت الوزارة الكورية الجنوبية "نبحث مع إيران أوجه استخدام الأموال، والجانب الإيراني وافق على مقترحاتنا بخصوص الأموال".

وأوضحت الوزارة الكورية : أن"الإفراج الفعلي عن الأموال المجمدة سيتم وفق الحوار مع الدول المعنية، بما يشمل الولايات المتحدة".

ويظهر إن النظام الإيراني سيستخدم أمواله التي سيفرج عنها بما تريده أمريكا، حيث سبق إن كشف مسئول  بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية  في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سيول وواشنطن، درستا كيفية انفاق الأموال الإيرانية، في دفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة على  إيران، مع موافقة إيران على الاقتراح.

ومنذ عهد الإدارة الأمريكية السابقة والأمور مع إيران تسير في طريق معقد، حيث انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة الإيرانية النووية مع الدول الكبرى في عام 2018، كما واصل فرض عقوبات تلو العقوبات على إيران ورموزها، فضلًا عن استهداف وقتل أهم رجالها، قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتالته أمريكا في يناير 2020.

ولا تزال الإدارة الأمريكية الجديدة لجو بايدن، غير حاسمة لقرارها بشأن إيران، إلا أنها أعلنت أنها تريد تخفيف الضغوط، وعقد مفاوضات حول الاتفاق النووي، ولكنها اشترطت إلتزام إيران.
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