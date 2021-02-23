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تعليم

جامعة كفر الشيخ تكرم طالبًا لفوزه بالميدالية الفضية في بطولة كمال الأجسام.. صور

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:01 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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محمود زيدان
كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم "الثلاثاء"، أحمد محمد إسماعيل البرقي، الطالب بالفرقة الرابعة قسم التاريخ بكلية الآداب؛ لفوزه بالميدالية الفضية في بطولة كمال الأجسام ضمن منافسات البطولة الدولية الثانية "مصل تك دايموند كاب ايليت برو"، وذلك بحضور الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة .

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا لتنمية الروح الرياضية عند الطلاب وهو ما يساهم في نشــر الثقافة الرياضيــة لديهم لتعزيز روح المنافســة الرياضيــة الشــريفة، والتي تعمل على بناء الشــخصية المتوازنة والسوية والمنفتحة.

وأضاف، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في مختلف المنافسات، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار في تفوقهم.

ولفت إلى أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم.

وأكد رئيس الجامعة على دعم الطلاب الموهوبين بهدف خلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة، لصقل قدرات طلابها و تنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميز والريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.
جامعة كفر الشيخ تكرم طالبًا لفوزه بالميدالية الفضية في بطولة كمال الأجسام.. صور
جامعة كفر الشيخ تكرم طالبًا لفوزه بالميدالية الفضية في بطولة كمال الأجسام.. صور
جامعة كفر الشيخ تكرم طالبًا لفوزه بالميدالية الفضية في بطولة كمال الأجسام.. صور
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