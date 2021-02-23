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أخبار البلد

الشركة القابضة: سحب تجمعات مياه الأمطار بالقاهرة ولا تأثير على حركة المرور

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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منار نور
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن سقوط أمطار من متوسطة الى غزيرة على محافظة القاهرة بداية من الساعة 2.45 ظهرا ولمدة ساعة تقريبا، لتشمل مناطق: (مصر الجديدة البارون- نفق إمبابة كورنيش الساحل- حدائق القبة- السلام- طريق النصر- طريق مصر الإسماعيلية قبل موقف عدلى منصور).

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، انه تم سحب تجمعات المياه فى حينه ولا يوجد أى تأثيرات على السيولة المرورية، بأغلب المحاور والمناطق التى شهدت سقوط أمطار بنطاق محافظة القاهرة، مع استمرار التعامل بمعدات وأفراد الشركة لسحب كافة التجمعات من باقى النقاط.

وأشارت الشركة إلى سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين بمدينة الإسماعيلية، منها: منطقة نفق الممر وتم التعامل معها بشكل سريع و فتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية، ومنطقة الطريق الدائرى، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة، بينما شهدت  المراكز والمدن الأخرى بالمحافظة استقرارا فى الأحوال الجوية.
وفى السويس، شهدت المحافظة أمطار متوسطة لم ينتج عنها اى تجمعات للمياه، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة، مع استقرار الأحوال الجوية بمحافظة بورسعيد 

وأوضح البيان، سقوط أمطار على محافظة الفيوم بمناطق السنترال، ميدان السواقى، قصر الثقافة، عبد المنعم رياض وجارى التعامل وسحب المياه من الشوارع والميادين الرئيسية.
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