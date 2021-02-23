ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هل تفضح ترامب؟.. هيلاري كلينتون تشارك في كتابة قصة سياسية مثيرة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:07 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
Advertisements
شيماء مصطفى
تشارك وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، في كتابة قصة سياسية خيالية مثيرة عن إحدى وزيرات الخارجية التي تحاول حل لغز عدد من الهجمات الإرهابية.


وحسبما ذكر موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، فإن "State of Terror"، الذي صاغته المرشحة الرئاسية الديمقراطية لعام 2016 مع صديقتها الروائية لويز بيني، من المتوقع أن يتم إصداره في أكتوبر المقبل.


وتتحدث الرواية عن وزيرة خارجية مبتدئة "تنضم إلى إدارة منافسها وهو رئيس تم تنصيبه بعد أربع سنوات من القيادة الأمريكية التي تقلصت عن المسرح العالمي.


ووفقًا للرواية، يتم تكليف الوزيرة، بتشكيل فريق لكشف وحل لغز سلسلة من الهجمات الإرهابية.


ويبدو أن هذه الرواية لا تعتمد فقط على سنوات عمل كلينتون كوزيرة للخارجية، ولكن أيضًا على أفكارها حول سياسة "أمريكا أولًا" التي اتبعتها الرئيس السابق دونالد ترامب.


وقالت كلينتون، التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في إدارة أوباما، في بيان حول المشروع إن التعاون مع بيني هو "حلم أصبح حقيقة" يسمح لهما "باستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية العالية المخاطر.


وأضافت كلينتون مازحة "كل شيء ليس كما يبدو للوهلة الأولى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

ننشر حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات لطلاب الجامعات

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

وزيرة الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

أول قرار لـ بعثة الأهلي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية.. كريستال بالاس يكشف حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس بارد وأمطار وثلوج .. 5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

على غرار جينيسيس .. هيونداي تطلق إيونك علامة منفصلة للسيارات الكهربائية و تطرح IONIQ 5 | صور

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس