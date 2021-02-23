غياب الحارس.. رعب في الوداد المغربي قبل مواجهة كايزر تشيفز

يعيش الوداد المغربي، حالة كبيرة من القلق، بشأن احتمالية غياب حارسه رضا التكناوتي، في موقعة كايزر تشيفز، يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.





وتعرض رضا التكناوتي لإصابة قوية اليوم، الثلاثاء، خلال فوز فريقه على بيترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأبطال.





واصطدم التكناوتي بزميله سفيان المودن، وخرج مصابا بعد مرور 7 دقائق فقط، على انطلاق صافرة اللقاء.





وكان الوداد قد سافر لخوض معركة بيترو أتلتيكو بحارسين فقط بسبب إصابة الحارس الثاني عيسى السيودي بفيروس كورونا، وتمثيل طه مريد مع منتخب الشباب في بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما، في موريتانيا، ليعتمد فوزي البنزرتي المدير الفني على يانيس حنين الحارس الثالث للمرة الأولى.





ويأمل الوداد الذي حصد أول 3 نقاط له في المجموعة الثالثة، في لحاق التكناوتي بمباراة كايزر تشيفز المقبلة.



