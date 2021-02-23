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أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء بيانا شديد اللهجة ضد أنشطة إيران النووية.

وقالت الوكالة إن على إيران تقديم أجوبة واضحة بخصوص وجود اليورانيوم في أماكن لا يجوز وجوده فيها. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس".

وأضافت الوكالة إن عملية مراقبة حظر الأسلحة النووية في إيران لم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن، وأن هناك اتفاق ثنائي تقني بين الوكالة وإيران بخصوص برنامجها النووي.

وأوضحت أن الاتفاق التقني مع إيران مبدئي ومؤقت ويمكن أن يجلب لنا بعض النتائج المؤقتة، و"نريد من إيران العمل بالاتجاه الصحيح ونسعى للحصول على ردود منها بخصوص اليورانيوم".

وكانت الخارجية الإيرانية قالت أمس الاثنين، إن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون في إطار قرار البرلمان الإيراني. 

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني، بعد ساعات، جلسة مغلقة لبحث الاتفاق الذي وقع الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل".
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