أم تفقد أولادها الثلاثة وتنقذ طفلين من احتراق شقتهم بالمرج.. التحريات: ماس في فيشة غرفتهم السبب

بنبرأت صوت حزينة والدموع تنهمر من عينها جلسات ربة منزل أمام رجال الأمن تروي لحظات الموت التي عاشتها وأولادها الخمسة بعد أن نشب حريق فى غرفة أطفالها.





حيث قالت أنها لم تتخيل للحظة واحدة أنها تفقد أولادها الثلاثة نتيجة حريق مفأجىء بغرفتهم " مش عارفه ازاى حصل وفى دقائق معدودة شاهدنا اللسنة النيران تحاصر الغرفة ففظلت اصرخ مستغيثة بالجيران لانقاذ صغاري الخمسة من الموت حرقا ، الا أن القدر كان بي رحيما فقد تمكنت من انقاذ طفلين بينما استودعت أطفالي الثلاثة الاخرين واحتسبهم عند ربي ".

الأم الناجية من الموت حاولت تمالك اعصابها وقررت فى اقوالها امام رجال المباحث أنها أثناء تواجدها بشقتها فوجئت بالنيران بغرفة الاولاد فقامت بإنقاذ طفلتين اعمارهن من 5 الي 7 سنوات وهربت بهم من ألسنة النيران التي حاصرت المنزل.

وأضافت الأم بأنها لم تتمكن من إنقاذ باقى اولادها الثلاثة الذين لقوا مصرعهم خنقا نتيجة استنشاق كميات كبيرة من الدخان ، وتراوحت أعمارهم بين 12 و 14 عاما وطفل عامين تم تحرير محضرا وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث الثلاثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

منطقة المرج كانت شاهده على حادث مؤسف بعد أن التهمت النيران غرفة بها 5 أشقاء حيث لقي 3 منهم مصرعهم خنقا بينما نجحت والدتهم فى انقاذ 2 من الموت ، وكشفت التحريات الأولية التي اجرتها أجهزة الأمن بالقاهرة عن أن سبب الحريق ماس كهربائي فى فيشة غرفة الاطفال.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا من احد الجيران وهو صاحب ورشة مقيم محل البلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار سكني في شارع السلطوحية بمنطقة المرج.

على الفور تم توجيه 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس ، حيث نجحت القوات فى إخماد النيران قبل ان تمتد لباقي محتويات الشقة ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة .

بالانتقال والفحص تبين أن الحريق شب بالطابق الخامس فوق الارضي داخل شقة مساحتها حوالى 70 متر ومكونه من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ ، بداية الحريق كانت فى غرفة الأطفال المتوفين وهم رحيم ح " 14 سنة " طالب الإعدادي و لليان ح " 12 سنة " طالبة بالإعدادي و أحمد ح طفل رضيع.

كما كشفت المعاينة أن الحريق امتد للصالة ونجحت القوات فى إخماده ، كما تبين ان سبب الحريق يرجح ان يكون نتيجة حدوث ماس كهربائى فى مشترك " فيشه الكمبيوتر والتليفزيون " بغرفة الأطفال والذى تبين أنها متفحمة وذلك أثناء قيام أحد الأطفال المتوفين بتشغيل التليفزيون ، وأن الأم كانت بالغرفة ومعها الطفلتين الأخرتين .

ومن جانبه ، وجه اللواء ممدوح عبد القادر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق نصائح تهم المواطنين للتعامل مع الحرائق بالمنازل قائلا "

عند حدوث حريق أول إجراء يتم اتخاذ هو إخلاء الأشخاص قبل البدء في التفكير بالتعامل مع الحريق أو التفكير في فصل الكهرباء أو الغاز وإخراج الأشخاص من المركبة المشتعلة قبل استخدام وسائل الإطفاء وفي حاله التعرض للدخان يتم النوم علي الأرض لتفادي استنشاق الدخان وفي هذا الصدد نشير إلي أن خطر الدخان الناتج عن الحريق أخطر بكثير جدا عن خطر النار ووضع الأوراق الهامة داخل علب صاج لتفادي حرقها ".





وأشار اللواء عبد القادر فى تصريحات خاصة لمندوب " موقع صدي البلد الاخباري " الي أن استخدام أجهزه ومعدات غير مطابقة للمواصفات القياسية والاعتماد علي السعر الرخيص في شرائها وتكليف غير المتخصصين لعمل التوصيلات الكهربائية وبأقل التكاليف سبب رئيسي فى معظم البلاغات ، كما أن الاستخدام الخاطئ لمصادر الكهرباء عن طريق وضع العديد من الأجهزة علي مصدر واحد ، وبمشترك سئ الصنع ، ونوصى عند شراء مستلزمات الكهرباء يتم شرائها من أماكن معتمده لضمان جودتها ، والحرص التام عند استخدام دفايات الكهرباء وإبعادها عن أي منقولات أو ستائر لعدم نشوب حريق لانها تعتبر بمثابة قنابل موقوتة داخل منازلنا.