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محافظات

بالملابس الفرعونية .. متحف آثار الإسماعيلية القومي يستقبل زائريه من الأطفال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:08 م
متحف آثار الإسماعيلية
متحف آثار الإسماعيلية القومي
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انجي هيبة
إستقبل متحف آثار الإسماعيلية مجموعة  من الأطفال و أسرهم من مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

وحرصت إدارة متحف آثار الإسماعيلية القومي، علي حسن استقبال زواره، بالسماح بارتداء بعضهم الملابس الفرعونية، حرصا على  نشر البهجة والفرحة بينهم.

وحرص الأطفال الزائرين على التقاط الصور التذكارية بالزي الفرعوني. 

كما قامت سمر القماش، المسئولة بمتحف آثار الإسماعيلية القومي، بتقديم شرح مبسط يتناسب مع الفئة العمرية للزائرين، عن أهم المقتنيات الأثرية مع توضيح السلوكيات المتبعة عند زيارة المتحف.

يشار إلى اتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة  فيروس كورونا.

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بالملابس الفرعونية .. متحف آثار الإسماعيلية القومي يستقبل زائريه من الأطفال
بالملابس الفرعونية .. متحف آثار الإسماعيلية القومي يستقبل زائريه من الأطفال
بالملابس الفرعونية .. متحف آثار الإسماعيلية القومي يستقبل زائريه من الأطفال
بالملابس الفرعونية .. متحف آثار الإسماعيلية القومي يستقبل زائريه من الأطفال
بالملابس الفرعونية .. متحف آثار الإسماعيلية القومي يستقبل زائريه من الأطفال
بالملابس الفرعونية .. متحف آثار الإسماعيلية القومي يستقبل زائريه من الأطفال
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