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محافظات

رئيس مياه القناة يعلن انتشار فرق الطوارئ لسحب الأمطار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال سحب مياه الأمطار ببعض المناطق بمحافظات القناة والتى شهدت تجمعات لمياه الأمطار، والذي تم التعامل معها بشكل فوري من قبل فرق الطوارئ بالشركة على مستوى محافظات القناة . 

وشهدت مدينة الاسماعيلية سقوط امطار فى عدد من الشوارع والميادين منها منطقة نفق الممر والتى تم التعامل معها بشكل سريع وتم فتح الطريق أمام السيارات وتحقيق السيولة المرورية ، ومنطقة الطريق الدائرى ، وجارى التعامل بمنطقة طريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق .  

وشهد كافة المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية استقرارا فى الأحوال الجوية  .

بينما شهدت محافظة بورسعيد استقرار الأحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة .

وفى محافظة السويس فقد شهدت المحافظة أمطار متوسطة لم ينتج عنها اى تجمعات للمياه ، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبا لسقوط امطار بالمحافظة .

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المناطق والقطاعات ولحين استقرار الاحوال الجوية وطبقا للبيانات الصادرو من هيئة الارصاد الجوية ، مشيرا الى استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك . 


رئيس مياه القناة يعلن انتشار فرق الطوارئ لسحب الأمطار
رئيس مياه القناة يعلن انتشار فرق الطوارئ لسحب الأمطار
رئيس مياه القناة يعلن انتشار فرق الطوارئ لسحب الأمطار
رئيس مياه القناة يعلن انتشار فرق الطوارئ لسحب الأمطار
رئيس مياه القناة يعلن انتشار فرق الطوارئ لسحب الأمطار
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