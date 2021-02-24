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توك شو

السفير الياباني بالقاهرة يعلق على تسلقه النخيل حافيًا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:59 ص
السفير الياباني بالقاهرة
السفير الياباني بالقاهرة
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البهي عمرو
قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن الشعب المصري، ودود جدًا وساحر للغاية، مؤكدًا أنه منذ أن كان طالبًا جاء مصر كان يشاهد المصريين ورغبتهم فى التقاط الصور معه. 

وأضاف السفير الياباني بالقاهرة خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أنه كان يقوم بتصوير كل شيء، والمصريون كانوا يتصورون معه.

وعلق على الصورة المنتشرة له وهو يتسلق النخل، وقال إن هذه الصورة خلال زيارة كانت لمزرعة برتقال فى النوبارية، وأنه شاهد الشباب المصري يتسلقونها بمهار كبيرة، ولذلك تسلق بعدهم.

ولفت إلى أنه حاول التسلق وكان الأمر ممتعا، مؤكدًا " تسلقت النخيل وأنا حافى القدمين وشعرت بألم وشعرت أيضا بقربي من المزارعين المصريين".  

وأشار إلى أن المزارعين كانوا خائفين من صعودي النخلة.
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