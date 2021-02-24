نوكي ماساكي: التعليم إحدى الركائز الكبرى للتعاون بين اليابان ومصر

قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن التعليم إحدى الركائز الكبرى للتعاون بين اليابان ومصر، موضحًا أن هذا التعاون يبدأ من رياض الأطفال حتى الجامعة.





وأضاف السفير الياباني بالقاهرة خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هى أيقونة فى مجال التعليم الجامعى الراقي، موضحًا أنها أصبحت جاهزة للعمل منذ 10 سنوات.





ولفت إلى أن الجامعة مميزة للغاية، وتتعاون مع 13 جامعة يابانية منذ نشأتها، وتقدم تعليمًا يستند للمعايير الدولية.





وأشار إلى أن الجامعة تحصل على جميع الدعم من الحكومة اليابانية والقطاع الخاص، وأنه قبل جائحة كورونا كانت الجامعة تستقبل أكثر من 100 أستاذ من اليابان يعملون فى البحوث المشتركة وكانوا يوجهون الطلاب.



