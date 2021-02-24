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أخبار العالم

انفجار ضخم وحريق هائل إثر اصطدام شاحنة بقطار محمل بالوقود في تكساس.. شاهد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:58 ص
انفجار هائل إثر اصطدام
انفجار هائل إثر اصطدام شاحنة بقطار محمل بالوقود في تكساس
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قسم الخارجي
وقع انفجار ضخم، أعقبه حريق هائل؛ إثر اصطدام شاحنة، بقطار محمل بالوقود، في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن سائق شاحنة مقطورة فقد السيطرة على سيارته حيث اصطدم بقطار شحن محمل بالوقود والمواد الكيميائية في مدينة كاميرون وسط ولاية تكساس.

وبحسب التقارير، لم يصب أحد بجروح ولم يسقط ضحايا جراء الانفجار القوي، حيث كانت أول 11 عربة في القطار محملة بالبنزين والفحم، وغيره من المشتقات البترولية، ما تسبب في حريق هائل.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار واندلاع الحريق الهائل الذي التهم مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لسكك الحديدية.

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