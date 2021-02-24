ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدفاية ولعت.. بسمة وهبة: النار كانت هتولع في البيت لولا ستر ربنا.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:28 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements
محمد بدران
نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من داخل منزلها، يرصد كيف احترق "السجاد" بسبب سلك "الدفاية" الكهربائية داخل منزلها.

وعلقت "بسمة" على الفيديو قائلة: "أنا مابتعظش أبدا، الدفاية ولعت، والنار كانت هتولع ف البيت كله، لولا ستر ربنا. امتي الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقي".

وسبق أن احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بعيد ميلاد ابنها، عبد الرحمن، حيث تتواجد فى دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين يتواجد عبد الرحمن فى دولة أخرى.

ونشرت بسمة وهبة، على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقطع فيديو برفقة ابنتها خديجة، من داخل أحد  الفنادق بدبي، حيث فاجأت "عبد الرحمن" واحتفلا بعيد ميلاده، على أنغام الموسيقى، وأحضرا "تورتة" عليها قلب مكتوب عليه "عيد سعيد عبد الرحمن" 

وعلقت بسمة وهبة قائلة "مفيش مستحيل وهكذا احتفلت بعيد ميلاد ابني في دبي"

كما تفاعل الحضور، والعاملين بالفندق، مع بسمة وهبة وابنتها خديجة، وغنوا لعبد الرحمن أغانى عيد الميلاد، فى ذكرى مولده، الذى يتزامن مع عيد الحب.

وسبق أن أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.

وتقول في الفيديو إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها، وأثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.


وأضافت أنها بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم تشعر بأى تحسن وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة، وقامت بالكشف مرة أخرى عليها واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتوكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطأ طبي من مركز تجميل .. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي

آخرهم بسمة وهبة .. مشاهير ضحايا الأخطاء الطبية تسببت فى أزمة صحية وعاهات مستديمة وأنهت حياتهم .. تعرف على أبرزهم

أخطاء طبية تتسبب فى أزمات صحية للفنانين.. شلل عضلى لـ بسمة وهبة.. وأزمة عصبية لـ فيفى عبده.. ووفاة سعاد نصر.. وعاهة مستديمة لـ عبير الشرقاوى

بعد إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي.. إليكِ أضرار البوتكس والفيلر

أحلى صدفة.. بسمة وهبة تنشر فيديو بصحبة عمرو دياب| فيديو

بسمة وهبة تكشف السبب الحقيقى لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. فيديو

ترشيحاتنا

ليلة الغضب على موسيماني.. هل يتحمل مدرب الأهلي الخسارة أمام سيمبا ؟

طقس الأربعاء .. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة وتوقعات بتحسن نسبي

اللي هيمتحن برة المدرسة هيسقط .. قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ننشر أسماء ضحايا حادث سيوة

حاول التعدي عليها فرفضت فقتلها.. نهال ابنة المنوفية ضحية جارها

أخبار الأهلي .. هزيمة مفاجئة أمام سيمبا.. انفعال موسيماني.. وتعليق مهاجم الفريق التنزاني على الهدف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. أب وأم يكتشفان 5 آلاف قرص مخدر داخل لعبة أطفال.. تفاصيل وصور

دفعها من أعلى جبل.. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة سيدة حامل قبل مقتلها على يد زوجها.. شاهد

مع تقلبات الجو.. 3 مشروبات تدفيك وتشعرك بالطاقة