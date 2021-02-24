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أخبار العالم

العراق: العلاقة مع السعودية في تقدم وتطور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:14 ص
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، تتقدم وتتطور، مؤكدا وجود إرادة مشتركة بين البلدين، لتعزيز التعاون في المجالات كافة.

وتحدث وزير الخارجية العراقي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن محاور مباحثاته في الرياض ولقاء المسؤولين السعوديين.

وأضاف حسين أنه ركز خلال محادثاته في السعودية على العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها، فضلا عن سبل تطوير العمل المشترك في مختلف المجالات  سواء الاقتصادية أو الطاقة أو المصرفية أو الاستثمار.

وأشار الوزير العراقي إلى أن العلاقات بين بلاده والسعودية تخللتها فجوات، لكن خلال السنوات الأخيرة تم ردم هذه الفجوات وبناء جسور عديدة، مؤكدا أن هذه الزيارات دليل على أن هذه العلاقة تطورت.

وتابع "تقييمنا للعلاقة هي أنها في حالة تقدم وتطور"، مشيرا إلى وجود تنسيق عالي في السياسة النفطية مع الدول الخليجية.

وأعرب حسين عن سعادته بلقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، مؤكدا توقيع عشرات من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
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