الولايات المتحدة: ملتزمون بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني

أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم المساعدات الاقتصادية والإنسانية ومتابعة المشروعات المهمة التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.





جاء ذلك - حسبما أفاد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في إطار مشاركة الولايات المتحدة، بوفد، خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين، والتي تسمح للمجتمع الدولي بدعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، مع الاهتمام بتحسين الحياة في قطاع غزة.



