موجز السوشيال ميديا| سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها.. إطلالة جريئة لـ صوفينار.. حريق محدود في منزل بسمة وهبة.. نيللي كريم ترقص فوق النيران

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شاركت الفنانة سارة الشامي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت سارة الشامي، بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها، حيث ارتدت فستانا حمالات أسود مشجر ومن الناحية الجمالية، واعتمدت في المكياج على اللون الروز الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الذى يتناسب مع ظهورها.









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من محبي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي صورة نادرة له.

وظهر الراحل هيثم أحمد زكي في الصورة برفقة والدته هالة فؤاد والفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم نالت إعجاب متابعيهم وانهالت عليها التعليقات.









شارك أحد المصورين المشاهير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها النجمة نيللي كريم .





وظهرت نيللي في الصور وهي تتراقص وسط النيران مستعرضة رشاقتها ومهاراتها في رقص الباليه، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر الموقع.













شاركت الراقصة "صافينار"، جمهورها ومتابعيها، بفيديو قصير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صافينار" على حمام سباحة بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت المايوه البكيني المثير، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.











شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد متابعيها صورة جديدة وهي تنظر إلى المرآة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز جمالها وهي ترتدي سوى شيرت باللون الأبيض، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها.













تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة للزعيم عادل إمام خلال فترة شبابه من حفل خطوبة شقيقته.

وظهر "عادل إمام" فى الصورة خلال احتفاله بخطوبة شقيقته، على الفنان مصطفى متولى، والذى شاركه بطولة عدد كبير من أعماله مثل "سلام يا صاحبى" و"جزيرة الشيطان"، و"الإرهاب والكباب"، وعدد من المسرحيات أبرزها "الواد سيد الشغال" و"بودى جارد".

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، من داخل منزلها، يرصد كيف احترق "السجاد" بسبب سلك "الدفاية" الكهربائية داخل منزلها.

وعلقت "بسمة" على الفيديو قائلة: "أنا مابتعظش أبدا، الدفاية ولعت، والنار كانت هتولع ف البيت كله، لولا ستر ربنا. امتي الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقي".













شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرًا لها من أحدث ظهور.

وظهرت منة فضالي بملابس جذابة، وهي ترتدي بدى حمالات مكشوف الصدر وعاري الكتفين باللون الأسود، وتألقت بلون مميز لطلاء الشفاه باللون الأحمر، وحرصت على الظهور بشعرها القصير بلونه البني بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.





شاركت الفنانة التونسية إيناس النجار متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدًا لها. وخطفت إيناس النجار الأنظار في هذا الفيديو القصير









استعرضت الموديل سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير المثيرة، التي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها، أنوثتها، في إطلالة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك على أنغام أغنية "أغلى الحبايب" للفنانة نوال الزغبي.

وظهرت سلمى الشيمي في مقطع الفيديو، وهى تتمايل على أغنية أغلى الحبايب، وارتدت "فستان حمالات" جلد باللون الأسود، وهو ما أبرز مفاتن جسدها، وتركت خصلات شعرها مُنسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، ليتناسب من مع تفاصيل إطلالتها.



