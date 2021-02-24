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أخبار العالم

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:29 ص
ارتفاع جديد في أسعار
ارتفاع جديد في أسعار الوقود بلبنان
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قسم الخارجي
ارتفعت اليوم أسعار الوقود في لبنان بمبالغ متفاوتة، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة، وارتفع سعر المازوت 900 ليرة والغاز 400 ليرة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. 

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 32200 ليرة - بنزين 98 أوكتان: 33200 ليرة - المازوت: 22300 ليرة - الغاز: 24800 ليرة.

وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، أن تصرفات نواب لبنان وخرقهم لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا، تهدد الآن تمويل البنك للبرنامج في البلاد.

وقال كومار في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عند تأكيد الانتهاك، يجوز للبنك الدولي، تعليق تمويل برنامج اللقاحات في جميع أنحاء لبنان".

وأضاف: "أناشد الجميع، بغض النظر عن منصبكم، الرجاء التسجيل وانتظار دوركم".

جاء ذلك بعد أنباء تلقيح 16 نائبا، بحضور مسؤولي ​وزارة الصحة العامة​ و​الصليب الأحمر اللبناني​.

وهدد كومار بوقف اللقاحات المضادة لهذا الفيروس بعد هذه المعلومات، لافتا إلى أن هذا الأمر "لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي".

ووجه حديثه إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح بلبنان، عبد الرحمن البزري، قائلا: "نحن نقدر شفافيتكما وأمانتكما من خلال الإقرار بانتهاك الشروط المتفق عليها. ولهذا، يرجى إبلاغنا ما هي عواقب مثل هذه الانتهاكات وما هي الوسائل التي يتم تنفيذها لتجنب المزيد من الظلم في إدارة اللقاح".
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