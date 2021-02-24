نشرة المرأة والصحة.. عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو.. مجدي بدران: النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:









يمكن لرائحة أنفاسك أن تخبرنا كثيرًا عن المشاكل الصحية المختلفة فقد تكون مصابًا بمرض السكري إليك وفقا لموقع برايت سايد قائمة من 11 حالة صحية مرتبطة ب رائحة الفم الكريهة ، إليك أبرز الأسباب وفقا لموقع "برايت سايد".







أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن للنظارات الطبية تحمي من انتشار كورونا .









وقال بدران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك دراسة صينية نشرت فى 17 سبتمبر 2020 أكدت أن الذين يرتدون نظارات أقل عرضة للإصابة بـفيروس كورونا المستجد، حوالى 5 مرات، كما بينت دراسة هندية حديثة أن خطر الإصابة بكورونا أقل بحوالي 3 مرات عند ارتداء النظارات.









حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من نظام الكيتو ، الذي يتبعه الكثير من الأشخاص للتخسيس ويحدث نتائج مبهرة فى بداية تطبيقه.







