نشرة المرأة والصحة.. عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو.. مجدي بدران: النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:
يمكن لرائحة أنفاسك أن تخبرنا كثيرًا عن المشاكل الصحية المختلفة فقد تكون مصابًا بمرض السكري إليك وفقا لموقع برايت سايد قائمة من 11 حالة صحية مرتبطة برائحة الفم الكريهة، إليك أبرز الأسباب وفقا لموقع "برايت سايد".
أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن للنظارات الطبية تحمي من انتشار كورونا.
وقال بدران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك دراسة صينية نشرت فى 17 سبتمبر 2020 أكدت أن الذين يرتدون نظارات أقل عرضة للإصابة بـفيروس كورونا المستجد، حوالى 5 مرات، كما بينت دراسة هندية حديثة أن خطر الإصابة بكورونا أقل بحوالي 3 مرات عند ارتداء النظارات.
حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من نظام الكيتو، الذي يتبعه الكثير من الأشخاص للتخسيس ويحدث نتائج مبهرة فى بداية تطبيقه.
يساعد تنظيف الأسنان في تخفيف التوتر ويسمح لك بالاستمتاع بشكل أفضل بالنتائج، ويحمي الأسنان من التسوس، ويقول أطباء الأسنان إن الحد الأدنى للوقت الذي يجب أن تقضيه في تنظيف أسنانك هو دقيقتان مرتين في اليوم.