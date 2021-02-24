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مجدي بدران: النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:06 ص
مجدي بدران النظارات
مجدي بدران النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن للنظارات الطبية تحمي من انتشار كورونا.


وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد إن هناك دراسة صينية نشرت فى 17سبتمبر2020 أكدت على أن الذين يرتدون نظارات أقل عرضة للإصابة بـفيروس كورونا المستجد، حوالى 5 مرات كما بينت دراسة هندية حديثة  أن  خطر الإصابة بكورونا أقل بحوالي 3 مرات  عند ارتداء النظارات.


وأوضح بدران أن فيروس الكورونا يستطيع أن يتسلل من  العين إلى التجويف الأنفي ثم الرئتين.


وبين التفسير وهو أن الإنسان يميل إلى لمس الوجه، سجلت دراسات متعددة  أن الفرد ربما يلمس وجهه 16 مرة في الساعة إلى 23 مرة فى الساعة عندما يكون بمفرده. وأن نصف تلك اللمسات تشمل تلامس اليد  مع الأغشية المخاطية فى الأنف والعينين والفم.


ولفت الانتباه أن احتمالية تلامس الوجه تقل في الأماكن العامة، مع تكرار لمس الأسطح المحيطة حوالى ثلاث 3مرات في الساعة.


واختتم أنه بالطبع لا يوجد إنسان فى العالم يغسل الأيدى 23 مرة في الساعة، ولهذا هناك فرص مرتفعة لوجود فيروس كورونا فى أيادى الناس فى العالم كله.


ونصح بارتداء النظارات ليقلل من وصول فيروس كورونا إلى العين من أى عطس أو سعال، ويقلل من لمس الفرد عينيه وبالتالى يقلل فعلًا من وصول فيروس الكورونا للعين.

خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خبير مناعة مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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