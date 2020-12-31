استخدام الفرشاة 3 مرات يوميا.. جمال شعبان يكشف علاقة تنظيف الأسنان بصحة القلب

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق ، إن سلامة القلب تبدأ من نظافة الأسنان





عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استعمال فرشاة الأسنان ٣ مرات أو أكثر يوميا تحمي كهرباء قلبك من الذبذبة الأذينية AFوتحمي عضلة قلبك من الفشل HF وذلك طبقا لدراسة كورية حديثة شملت ١٦١ ألف شخص في البحث." وأضاف "شعبان"،





اقرأ إيضا..





وتابع: "أكدت الدراسة أهمية تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا فأكثر خلافًا للتوصيات الأمريكية التي أوصت باستخدامها مرتين فقط، ونجحت المواظبة علي استخدام في فرشاة الأسنان في تخفيض مخاطر الإصابة بذبذبة كهرباء القلب الأذينية بنسبة ١٠٪؜وخفضت فشل القلب بنسبة ١٢٪؜."





وكتب: "وترجع ميكانيزم الوقاية في التخلص من ميكروبات الفم المسبب المحوري لالتهابات شرايين القلب وعضلته وبطانته."



