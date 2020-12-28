أهمها تجنب القلق.. نصائح لمرضى القلب والضغط للوقاية من الإصابة بكورونا

قال الدكتور علاء الغمراوى، مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب سابقا وإستشارى أمراض القلب، إن مرضى القلب هم الأكثر عرضى لخطورة ومضاعفات فيروس كورونا، مطمئنهم أنه سيكون بأمان إذا تم تطبيق سبل الوقاية.





وقدم "الغمراوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، نصائح لمرضى القلب لتجنب الإصابة بكورونا، قائلا: إنه يجب الإلتزام بالدواء الخاص به بطريقة منتظمة، حيث سيؤدى إلى إستقرار القلب وتنظيم السكر إذا كان لديه.





وتابع أنه خلال فترة ديسمبر ويناير يجب على مريض القلب عدم الخروج من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى و إرتداء الكمامة، لافتا إلى أنه يجب تجنب الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد بين المرضى أو الأشخاص الموجودين معهم.





وأكد أنه يجب الحفاظ على النظافة الشخصية والغسيل المستمر للأيدى، وأخذ لقاح الأنفلونزا الموجود حاليا، حيث وجدت الدراسات ان الأشخاص الذين تم تطعيمهم تقلل خطر الإصابة من النوبات القلبية لهم بنسبة 50%، بالإضافة إلى تجنب القلق والخوف والتوتر ناحية الفيروس.





وأشار إلى أن القلق يؤدى إلى نقص المناعة، مضيفا إلى أن الفيروس له علاقة بين قوة المناعة وبين الفيروس، وتقوية المناعة تأتى من تناول الطعام الصحى لمريض القلب، ومنها الطعام سهل الهضم وتقليل السكر والملح.



