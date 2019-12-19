كارثة صحية.. عدم نظافة الأسنان يسبب الوفاة المبكرة

تعد السكتة الدماغية أكثر الأمراض الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، ولكن بعض الأشخاص يعتقدون أن أسباب السكتة الدماغية يمكن أن تحدث نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية.





ووفقًا لموقع "science daily" إليكم أهم الأسباب التي يمكن أن تسبب السكتة الدماغية التي تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.





وأظهرت بعض الدراسات، أن العدوى الباكتيرية يمكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسية لمرض القلب والأوعية الدموية، وأن 87% من الأشخاص الذين يصابون بعدوى باكتيرية تنشأ عنها جلطات دموية؛ تسبب تضيق في الشريان الذي يؤدي إلى السكتة الدماغية.





وأثبتت أيضًا أن البكتيريا أن تحدث فى الفم نتيجة للعديد من الأسباب يمكن أن تؤدى إلى التهاب فى صمامات القلب، والذى ينتج عنه السكتة الدماغية.





وأكدت أن صحة الفم والنظافة الصحية الجيدة للأسنان لهما أهمية أكبر بكثير للصحة من المعروف سابقًا، وأن التهابات الأسنان غير المعالجة يمكن أن تسبب أضرارًا صحية خطيرة أو حتى الوفاة.



