أسعار تنظيف الأسنان عند الطبيب

تنظيف الأسنان مشكلة يخشاها الكثير من الناس لما يواجهون من آلام أثناء تنظيف الأسنان، ولكن تنظيف الأسنان ضرورى كل ٦ أشهر لحماية الأسنان من التساقط ووقاية اللثة من الالتهابات.

سعر تنظيف الأسنان عند الطبيب

سعر تنظيف الاسنان عند الطبيب، حسب المنطقة فيبلغ سعر جلسة تنظيف الأسنان من الجير لمركز طبي كبير في منطقة راقية بحوالي 700 جنيه مصري.

يبلغ سعر جلسة تنظيف الأسنان من الجير لمركز تجميل في منطقة أقل بحوالي 400 جنيه مصري. يبلغ سعر جلسة تنظيف الأسنان من الجير لمركز تجميلي للأسنان في منطقة اخري بحوالي 500 جنيه مصري فلكل منطقة اسعار محددة.



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خطوات تنظيف الأسنان عند الطبيب

إن معرفة ما يحدث بالضبط أثناء العملية يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر ويسمح لك بالاستمتاع بشكل أفضل بالنتائج الطازجة.

1. فحص جسدي

يتم إجراء معظم عمليات تنظيف الأسنان بواسطة أخصائي صحة الأسنان. قبل أن تبدأ عملية التنظيف الفعلية ، تبدأ بفحص جسدي لفمك بالكامل.

يستخدم أخصائي صحة الأسنان مرآة صغيرة لفحص أسنانك ولثتك بحثًا عن أي علامات لالتهاب اللثة (التهاب اللثة) أو مخاوف أخرى محتملة.

إذا اكتشفوا مشاكل كبيرة ، فقد يتصل أخصائي صحة الأسنان بطبيب الأسنان للتأكد من أنه لا بأس من المضي قدمًا.

2. تنظيف الجير وتلميع الأسنان

باستخدام المرآة الصغيرة لتوجيههم ، يستخدم أخصائي صحة الأسنان قشارة للتخلص من البلاك والجير حول خط اللثة ، وكذلك بين أسنانك. ستسمع صوت كشط ، لكن هذا طبيعي. كلما زاد عدد الجير في فمك ، كلما احتاجوا إلى مزيد من الوقت لكشط بقعة معينة.

تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يمنع تراكم البلاك وتصلب في الجير.





بمجرد حصولك على الجير ، لا يمكنك إزالته إلا في عيادة طبيب الأسنان. لذا ، إذا كان هذا هو الجزء الأقل تفضيلًا في عملية تنظيف الأسنان ، فإن الدرس هو تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط كثيرًا.

3. تنظيف الأسنان عند الطبيب مؤلم

بعد أن تصبح أسنانك خالية تمامًا من الجير ، يقوم أخصائي الصحة بتنظيفها بفرشاة كهربائية عالية الطاقة.مما يجعل صوت الطحن. على الرغم من أن الأمر يبدو مخيفًا ، إلا أنه طريقة رائعة للتنظيف العميق وإزالة أي جير خلفه من القشارة.

تستخدم التنظيفات الاحترافية معجون أسنان له رائحة وطعم مثل معجون الأسنان العادي ، على الرغم من أنه يمكنك غالبًا الاختيار بين النكهات. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على تناسق شجاع ينظف أسنانك بلطف. إذا تم القيام به من قبل متخصص ، فإن هذا التلميع للأسنان يعتبر آمنًا مرتين في السنة. لكن لا تكن قاسيًا مع أسنانك في المنزل ، لأنك ستتآكل المينا.



4. أنواع تنظيف الأسنان

سواء كنت تستخدم الخيط بانتظام في المنزل أم لا ، فلا شيء يضاهي جلسة تنظيف الأسنان الخبيرة. يمكن لأخصائي صحة الأسنان أن يتعمق بين أسنانك ويحدد أي بؤر مشاكل محتملة حيث قد تنزف في اللثة.

قد يبدو هذا بلا فائدة إذا كنت تستخدم الخيط في المنزل ، لكن وجود خيط تنظيف أسنان متخصص يزيل أيضًا أي بقايا من البلاك أو معجون أسنان من وقت مبكر في عملية التنظيف.



5. الشطف

بعد ذلك ، تقوم بشطف فمك للتخلص من أي حطام. عادة ما يعطيك أخصائي صحة الأسنان شطفًا يحتوي على الفلورايد السائل.

6. تطبيق العلاج بالفلورايد

الخطوة الأخيرة في عملية التنظيف هي معالجة الفلورايد. يستخدم هذا العلاج كحماية لأسنانك للمساعدة في محاربة التسوس لعدة أشهر.

قد يسألك أخصائي صحة الأسنان عن النكهة التي تفضلها. ثم يقومون بوضع الجل الرغوي (أو أحيانًا معجونًا لزجًا) في قطعة الفم التي تناسب أسنانك. عادة ما تترك على أسنانك لمدة دقيقة واحدة. إلى جانب الجل الرغوي ، يتم أيضًا طلاء ورنيش الفلورايد على الأسنان بفرشاة صغيرة. سيتصلب ورنيش الفلوريد عند ملامسته للعاب ، لذا يمكنك تناول الطعام والشراب فورًا.



خطوات أخرى محتملة

تتم جدولة تنظيف الأسنان الاحترافي مرتين في السنة ، بينما يتم إجراء الأشعة السينية عادةً مرة واحدة في السنة. ومع ذلك ، بناءً على ما يلاحظه طبيب الأسنان أو اختصاصي صحة الأسنان في فمك ، فقد يقومون بإجراء اختبارات أخرى أثناء زيارتك. بالنسبة للأطفال ، قد يوصي طبيب الأسنان باستخدام مواد مانعة للتسرب من الأضراس للمساعدة في منع التسوس في المناطق التي يصعب تنظيفها بالفرشاة.

سواء كنت بحاجة إلى أي خطوات إضافية أم لا ، فإن المفتاح هو الاستمرار في العودة إلى طبيب الأسنان لتنظيف الأسنان بانتظام لمنع المشاكل تمامًا. من خلال فهم ما يحدث مقدمًا ، ستشعر براحة أكبر - وربما تتطلع إلى هذه المواعيد.

مصدر المعلومات موقع هيلثي لاين.