أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال.. أبرزها كمادات الثلج

هناك بعض أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، التي يمكن اللجوء إليها للتغلب على الألم الذي يعانيه الطفل في هذا الوقت، و يجب القلق عندنا يعاني من الألم وظهور ورم في الأسنان وغيرها من الأعراض المصاحبة للتسنين.
ويستغرق التسنين حوالي ثمانية أيام، ويشمل ذلك أربعة أيام قبل وبعد خروج السن من اللثة بثلاثة أيام. ويمكن في هذه الوقت اللجوء لبعض أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، ومن أهمها :
1- التدليك :
قم بتدليك اللثة بلطف بأصابع نظيفة أو بقطعة قماش ناعمة ومبللة
قم بتدليك اللثة بلطف بأصابع نظيفة أو بقطعة قماش ناعمة ومبللة
2- كمادات الثلج:
والضغط على جسم بارد يمكن أن يخفف الانزعاج من التسنين وهي احد افضل أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال. ويمكن اتخدام شرائح الخيار المثلجة، او عن طريق تبريد العضاضة الخاصة به المعبأة بالجيل.
3- بسكويت التسنين الخالي من السكر:
ويمكن بسكويت التسنين الخالى من السكر ان يكون احد افضل أشياء تساعد على ظهور الأسنان عند الأطفال، ويمكن إعطاؤه للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر والذين بدأوا في تناول الأطعمة الصلبة.