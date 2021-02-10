أسباب وجع الأسنان وطرق منعها

يعاني عدد كبير من الأشخاص من وجع الاسنان، حيث يعد من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر ، وخاصة خلال فصل الشتاء.





وتعد معرفة السبب من الاشياء التى تساعد بشكل كبير فى علاج وجع الاسنان؛ لذا نعرض لكم اهم اسباب وجع الاسنان ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "NHS " .





يمكن أن يكون سبب ألم الأسنان:





تسوس الأسنان





خراج على الأسنان





سن متصدع أو تالف





حشوة مفكوكة أو مكسورة





عدوى: يحدث هذا غالبًا عندما يكسر أحد الأسنان (مثل ضرس العقل) الجلد ، ولكن ليس لديه مساحة كافية للخروج بالكامل





مشاكل في تقويم الأسنان





كيفية منع وجع الاسنان :





أفضل طريقة للوقاية من ألم الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان، و لفعل هذا:





إجراء فحوصات منتظمة للأسنان





قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية، تناولها فقط كعلاج عرضي في أوقات الوجبات





اغسل أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين تقريبًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد



