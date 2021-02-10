ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب وجع الأسنان وطرق منعها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:57 م
اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الأشخاص من وجع الاسنان، حيث يعد من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر، وخاصة خلال فصل الشتاء.

وتعد معرفة السبب من الاشياء التى تساعد بشكل كبير فى علاج وجع الاسنان؛ لذا نعرض لكم اهم اسباب وجع الاسنان، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "NHS " .

يمكن أن يكون سبب ألم الأسنان:

تسوس الأسنان

خراج على الأسنان

سن متصدع أو تالف

حشوة مفكوكة أو مكسورة

عدوى: يحدث هذا غالبًا عندما يكسر أحد الأسنان (مثل ضرس العقل) الجلد ، ولكن ليس لديه مساحة كافية للخروج بالكامل

مشاكل في تقويم الأسنان

كيفية منع وجع الاسنان :

أفضل طريقة للوقاية من ألم الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان، ولفعل هذا:

إجراء فحوصات منتظمة للأسنان

قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية، تناولها فقط كعلاج عرضي في أوقات الوجبات

اغسل أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين تقريبًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

نظف بين أسنانك باستخدام الخيط أو فرشاة ما بين الأسنان كل يوم لإزالة الطعام والحطام والبلاك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

منها الجز على الأسنان والأكل بشراهة.. 19 عادة خاطئة تدمر الأسنان

علاج تعرى جذور الأسنان وآلامها المزعجة فى أسرع وقت

علاج رائحة الفم الكريهة لجميع مراحل العمر

علاج ورم اللثة بالمضادات الحيوية والأدوية

بنصائح فعالة.. طرق علاج انتفاخ اللثة فوق الضرس

عوامل تزيد من ورم في اللثة تحت الضرس.. جفاف الفم إحداها

ترشيحاتنا

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة تحرشت بطفلة

مات يوم فرحه .. قصة عريس الشرقية المتوفى بنزيف في المخ

تعليق ناري من أحمد موسي بخصوص تأجيل الدراسة

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

ممكن أقدم بلاغ.. رد فعل رامي رضوان بعد التطاول عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذة ومغذية.. طريقة عمل أم علي بالجلاش

فستان فوق الركبة.. زينة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها من حفل عيد ميلادها

الورد ممنوع للأكيلة.. أفكار هدايا عيد الحب لمحبي الطعام