أسباب وجع الأسنان وطرق منعها

يعاني عدد كبير من الأشخاص من وجع الاسنان، حيث يعد من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر، وخاصة خلال فصل الشتاء.
وتعد معرفة السبب من الاشياء التى تساعد بشكل كبير فى علاج وجع الاسنان؛ لذا نعرض لكم اهم اسباب وجع الاسنان، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "NHS " .
يمكن أن يكون سبب ألم الأسنان:
تسوس الأسنان
خراج على الأسنان
سن متصدع أو تالف
حشوة مفكوكة أو مكسورة
عدوى: يحدث هذا غالبًا عندما يكسر أحد الأسنان (مثل ضرس العقل) الجلد ، ولكن ليس لديه مساحة كافية للخروج بالكامل
مشاكل في تقويم الأسنان
كيفية منع وجع الاسنان :
أفضل طريقة للوقاية من ألم الأسنان هي الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك قدر الإمكان، ولفعل هذا:
إجراء فحوصات منتظمة للأسنان
قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية، تناولها فقط كعلاج عرضي في أوقات الوجبات
اغسل أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين تقريبًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد
نظف بين أسنانك باستخدام الخيط أو فرشاة ما بين الأسنان كل يوم لإزالة الطعام والحطام والبلاك.