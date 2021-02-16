13 أبريل .. محاكمة طبيب الأسنان المتهم بهتك عرض 4 رجال

وكان حصل موقع "صدى البلد" على رأي النيابة العامة في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.





وثبت بتحقيقات النيابة العامة اعتياد المتهم استخدام ذات طرق الإيهام التي مارسها على المجنى عليه الثالث كوسيلة تسهل له هتك عرض ضحاياه، وذلك أخذا من الثابت بأقوال المجني عليه تميم حافظ يونس، الذي شهد بقيام المتهم بهتك عرضه بالقوة على ذات النحو الوارد بأقوال المجني عليه سالف الذكر.





كما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وجود رسائل متبادلة بينه وبين بضعة رجال علی تطبيق المراسلة واتس اب "تتضمن عبارات ورغبات شاذة متبادلة بينهم بشأن اشتهاء الرجال دون النساء ومغايرة الميول الجنسية لهم عن الفطرة الطبيعية، وحكايات متبادلة عن علاقات جنسية مثلية اختبروها".





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جاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس أبو الحسن عباس محمد، بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه على النحو المبين بالأوراق، وهتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي، بالقوة، وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن أمسك بعضوه الذكرى رغما عنه.





كما هتك عرض المجني عليه عبد الرحمن ذكي سيد أحمد، بالقوة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل (مؤخرته) عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناءً على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلي كاشفا عن عضوه الذكري، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.

كما هتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، بالقوة، حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكري.





وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بإحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.



