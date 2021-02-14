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حوادث

لوحوا بالعنف.. إحالة عصابة الإتاوات في دار السلام للمحاكمة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:57 ص
النيابة العامة
النيابة العامة
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محمد عبدالله
أحالت النيابة 10 متهمين (عصابة الإتاوات) بحى دار السلام لاتهامهم بترويع الآمنين والبلطجة تجاه المواطنين الآمنين.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه قبل بعضهم البعض  فى منطقة دار السلام وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق أذى بدني والتأثير في الإرادة لفرض السطوة من كل طرف على الاخر حال حمل بعضهم الاسلحة النارية وبيضاء وتعدوا بها عليهم وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر ووقعت بناءً على تلك الجريمة جريمة أخرى من أنه بذات الزمان والمكان أحدث المتهم الأول جرحا بالمجني عليه صلاح ربيع عبدالله عمدا بأن أطلق أعيرة نارية من السلاح الناري بحوزته حال تلك المشاجرة فاستقر أحدهم في عينه اليمنى محدثا أصابن، والتي نشأ عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ابصار العين اليمني مما يعتبر عجزا جزئيا مستديما.


كما أن المتهمين من الأول حتى الثالث أحرزوا وحاز المتهمين الرابع والخامس بواسطة المتهم الثانى وحاز المتهمين من السادس للعاشر بواسطة المتهمين الأول والثالث أسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش) بغير ترخيص والمتهمون من الأول حتى الثالث أحرزوا وحاز المتهمين الرابع والخامس بواسطة المتهم الثاني وحاز المتهمين من السادس للعاشر بواسطة المتهمين الاول والثالث (طلقات خرطوش) مما تستخدم على الاسلحة أنفة البيان دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها و حازوا واحرزوا أسلحة بيضاء (سنج، سکاکین ) بدون مسوغ قانوني.
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