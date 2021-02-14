مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

حصل موقع صدى البلد على تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المملوك لطبيب الأسنان الشهير باسم سمير المتهم بهتك عرض 4 رجال.





وثبت فى تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المملوك للمتهم ... أنه بفحص الهاتف الخاص بالمتهم تبين احتوائه على تطبيق المراسلة "واتس آب" وعثر بداخله على عدة محادثات توضح السلوك الجنسي المنحرف واستخرجت من الهاتف وأرفقت بالتقرير صورة ضوئية من محادثات جرت بين المتهم وخمس رجال تتضمن تبادل عبارات ورغبات تقطع بوجود میول مثلية الجنس بين طرفي المحادثة.





وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس أبوالحسن عباس محمد، بالقوة بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وأمسك بعضوه الذكري رغما عنه علي النحو المبين بالأوراق وهتك عرض المجني عليه / أحمد سامي محمد متولي، بالقوة بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بإحدى فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن أمسك بعضوه الذكرى رغما عنه.





وهتك عرض المجني عليه عبدالرحمن ذكي سيد أحمد، بالقوة . بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.





وهتك عرض المجني عليه محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، بالقوة . حال كونه ممن له سلطة عليه، بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى.



